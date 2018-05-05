أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، على أن أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي، وذلك تعقيبا على كلمة وزير الخارجية عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدكا.وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي، ودور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي».وأضاف: «يبرز موضوع محنة الروهينغا كقضية إسلامية وإنسانية بامتياز، التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حلّ مأساتهم».