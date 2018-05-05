ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر جزيرة بيج آيلاند في هاواي اليوم.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع نتيجة للصدع العكسي في الجناح الجنوبي من بركان كيلوا ، في منطقة الصدع الشرقية، وأنه يرتبط مباشرة بالنشاط البركاني في بركان كيلوا، وتطور نظام الصدع والأنشطة البركانية في المنطقة.وذكرت السلطات المحلية في الجزيرة أن المنطقة السكنية إلى الجنوب مباشرة من الجزيرة غمرتها الحمم البركانية المنبعثة من بركان كيلوا مما أدى إلى إجلاء مئات من السكان.وأكدت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان ضحلا للغاية على عمق سبعة كيلومترات وكان مركزه على بعد 17.7 كيلومتر جنوب شرقي فيرن فورست مبينة أنه على المستوى الإقليمي، يعد هذا أكبر زلزال في ولاية هاواي منذ الزلزال الذي ضرب كالابانا الذي بلغت قوته 7.1 درجة عام 1975.