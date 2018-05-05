أمام حضور استثنائي قوامه ٤ آلاف شخص نساءً ورجالاً، قدم نجما الأغنية السعودية محمد عبده ورابح صقر نخبة من أجمل أغنياتهم في الحفلة التي أقيمت على مسرح الصالة المغلقة لملعب الملك عبدالله (الجوهرة) في مدينة جدة، من تنظيم روتانا، ورعاية الهيئة العام للثقافة في أول فعالية بعد الإتفاقية التي أبرمت بين الطرفين آخيراُ.بأول حفل عائلي ضمن حفلات السعودية، تفاعل الحاضرون من العوائل الجداوية مع وصلات الفنانين على مدى ٤ ساعات متواصلة. بدأها فنان العرب وختمها موسيقار الأغنية الخليجية.