أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود القحطاني، تعيين نوف عبدالله الراكان رئيسا تنفيذيا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك عبر حسابه على «تويتر».وتملك الراكان خبرة تزيد على 14 عاما بقطاع الأعمال وإدارة المشاريع، وهي خريجة برنامج جامعة جورج واشنطن زمالة إدارة المشاريع وبرنامج وندسور للقيادات الدولية الشابة في بريطانيا.وبدأت نوف مسيرتها العملية بالتجارة مبكرا (19 عاما)، كما عملت في عدة جهات، وتدرجت في المناصب حتى كانت أول وأصغر سيدة تؤسس وترأس إدارة في القطاع المصرفي، وعملت لفترة محددة بمكتب الأمم المتحدة بالرياض، وتفرغت بعدها للعمل الحر.وتعد الراكان رائدة في العمل التطوعي من خلال الغرف التجارية التي ترأست عدة لجان ومجالس أعمال بها، فيما شغلت مقعد السعودية في لجنة تطوير عمل المرأة العربية ممثلة لقطاع الأعمال بالمملكة في منظمة العمل العربي.وفازت الراكان أخيرا بجائزة المرأة 2016؛ لدورها وإسهاماتها في دعم قضايا الأطفال والمرأة، وكرمتها غرفة الرياض 2017 لدورها المتميز والفاعل في دعم وتطوير وضع المرأة في قطاع الأعمال.