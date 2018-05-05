رأس أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، اجتماع رؤساء البلديات لمناقشة المبادرات البلدية، بحضور وكلاء البلديات، ومديري الإدارات المعنية ورؤساء البلديات المرتبطة بالأمانة، وذلك في مبنى الأمانة بحي الفهد.وجرى خلال الاجتماع، مناقشة المبادرات البلدية وأهميتها في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية، ومن المبادرات التي تمت مناقشتها مبادرة تطويرالمباني والمرافق البلدية ومبادرة إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية ومبادرة تصريف مياه الأمطار وأخطار السيول ومبادرة أنسنة المدن.