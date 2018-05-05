انطلقت بمنطقة عسير ورشة تطوير محتوى الكتب المدرسية لمنهج الاجتماعيات، والذي نفذها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، بحضور نخبة من الأكاديميين والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وطلبة التعليم العام، والتي يسعى المركز خلالها إلى تنفيذ ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والخروج بأكبر قدر من الرؤى والأفكار والمقترحات والتوصيات التي يمكن بلورتها وصياغتها بما يسهم في تطوير جودة محتوى الكتاب المدرسي، وفقاً للاتجاهات الحديثة للكتب والمناهج والتغيرات العالمية المستجدة.من جهة أخرى، قالت مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير صالحة عبدالله الجرعي: إن الورشة تعد أحد برامج المركز التي يسعى من خلالها الوصول لأكبر شريحة ممكنة على مستوى المملكة، وأن ورش تطوير محتوى الكتب الدراسية لابد أن ترتبط مباشرة بالمتغيرات المحلية والتعليمية لتنمية قدرات المتعلم.