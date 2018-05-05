شرعت بلدية محافظة ضمد بمنطقة جازان في نقل سوق الخضار والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك من مقرها القديم إلى مقرها الجديد بالقرب من موقع السوق القديم. وأشار رئيس بلدية ضمد عبد العزيز الشعبي إلى أن المشروع يتكون من محلات تجارية ومحلات مخصصة للملاحم ومحلات الأسماك والدواجن ومواقف. وأضاف الشعبي بأن سوق الإثنين الأسبوعية تم نقلها أيضا إلى موقعها الجديد شمال المحافظة طريق عكوة وتشتمل على 70 محلا من غير ساحات البسطات وتستوعب جميع الأنشطة وتقدر مساحة السوق بـأكثر من 22500 متر مربع وتشتمل على مواقف للسيارات.يذكر أن سوق ضمد الأسبوعية تأسس في 23 محرم من عام 1394هـ في نفس موقعها القديم ويكون يوم (الإثنين) من كل أسبوع، وتعتبر من أكبر الأسواق بالمنطقة ويرتادها أعداد كبيرة من المتسوقين من كل مكان بعد أكثر من 45 عاما تم نقل السوق إلى موقعها الجديد.