نفذت فرق الدفاع المدني في محافظ ضمد خطة فرضية في مستشفى ضمد العام، شارك فيها كل من منسوبي المستشفى والهلال الأحمر والشرطة والمرور والكهرباء وإدارة الأزمات والطوارئ في صحة جازان ومنسقي لجنة الطوارئ والكوارث وبلدية ضمد. وافترضت الخطة نشوب حريق في الأفران الخاصة بمطبخ المستشفى، ما أدى إلى انتشار دخان كثيف في قسم تنويم الرجال المجاور للمطبخ، وتمت مباشرة فرق التدخل السريع، وعند الوصول للموقع تم فك احتجاز 14 شخصا إلى مكان آمن، وإخلاء قسم تنويم الرجال بالكامل والمكاتب الإدارية إلى نقاط تجمع آمنة، ونقل المصابين إلى المفرزة الطبية، ومن ثم نقل 6 إصابات، منها 4 إصابات خطيرة، ووفاتان، عن طريق إسعافات الهلال الأحمر ووزارة الصحة إلى مستشفى صبيا العام.وبعد انتهاء الفرضية ناقش الفريق المشارك عددا من الملاحظات من أجل تلافيها مستقبلا، إذ أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الرائد يحيى القحطاني، أن الخطة تأتي امتدادا للتدريب المستمر والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات وسرعة استجابة الجهات الحكومية والتدريب على التعامل مع الحوادث، خصوصاً الحرائق.