أنهت أمانة منطقة الجوف تجهيز إمكاناتها وخططها التشغيلية استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث كثفت الأمانة أعمالها وأعمال البلديات التابعة فيما يتعلق بأعمال النظافة والرقابة الصحية ومتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية.

من جهته أكد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن الأمانة ومن خلال متابعة وتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قامت بالاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك بتجهيز كافة طاقاتها وإمكاناتها وفق خطة عمل متكاملة تحدد فيها مسؤوليات ومهام الإدارات المختصة خلال شهر رمضان.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري، أن الأمانة اعتمدت خطة عملها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام التي تم التركيز فيها بشكل كبير على الأعمال الميدانية والقيام بالجولات الرقابية على الأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والتأكد من استيفاء الشروط الصحية.

وأضاف أن المسلخ المركزي استكمل خططه لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام رمضان وفق برامج وخدمات، تهدف إلى التيسير عليهم.