أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن المملكة أحيت سوق عكاظ في ثوبه المعاصر، ومنه انطلقت أول أكاديمية للشعر في العالم، مثمنا تخصيص جمعية «فاس سايس» المغربية دورتها الـ6 هذا العام للشعر.جاء ذلك، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير سلطان بن خالد الفيصل في حفلة لتكريم الأمير خالد الفيصل بوصفه شخصية سنة 2018 لخيمة الفكر والإبداع، وذلك خلال انطلاق فعاليات «خيمة الفكر والإبداع» أمس (الجمعة) بمدينة فاس المغربية في دورتها الـ6، برعاية ملك المغرب محمد السادس، في موضوع «أسئلة الشعر والشعراء».وقدم الفيصل الشكر والتقدير للمغرب بقيادة الملك محمد السادس، ولجمعية «فاس سايس» على تكريمه بدرع الجمعية، متمنيا لها التوفيق في جهودها المشهودة في خدمة الثقافة العربية.ونيابة عن الأمير خالد الفيصل تسلم الأمير سلطان بن خالد الفيصل درع الجمعية، ومفتاح مدينة فاس.