يحقق مركز شرطة الجنوبية مع وافدين من الجنسية الإثيوبية والباكستانية ضبط بحوزتهم أكثر من 100 زجاجة مليئة بالمسكر على «كوبري» الإسكان بطريق مكة _ جدة السريع.

وكانت قوة من أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة قد أقامت نقطة تفتيش مفاجئة على طريق جدة _ مكة السريع ليتم استيقاف مركبة أجره يقودها باكستاني الجنسية و آخر مجهول الهوية من الجنسية الإثيوبية.

ورصد رجال الأمن ارتباك الشخصين ليتم تفتيش المركبة ليعثروا على 118 زجاجة متنوعة الأحجام بداخلها مادة يحتمل أن تكون من مادة العرق المسكر.