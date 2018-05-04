قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة)، إنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من هندوراس بحلول الـ5 من يناير 2020، الأمر الذي يعني أن نحو 57 ألفا يواجهون خطر الترحيل.وهذا القرار هو الأخير في سلسلة قرارات اتخذها ترمب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الذي منح للاجئين بعد كوارث طبيعية أو صراعات عنيفة منعتهم من العودة الآمنة إلى أوطانهم.وفي يناير، قررت إدارة ترمب إلغاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور وسمحت لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى 2019.وبعد مراجعة البرنامج، قررت إدارة ترمب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من معظم الدول باستثناء سورية التي لا تزال تشهد حربا مدمرة.وأخيرا، جرى إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من هايتي ونيبال.