أنهت شرطة منطقة تبوك وأفرع الأمن العام بالمنطقة استعداداتها لتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية التي اعتمدها أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في فترة أداء الطلاب والطالبات اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أن الخطة تضمنت تكثيف الوجود الأمني والمروري في المواقع والميادين كافة من خلال انتشار الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام مواقع أداء الاختبارات بالكليات والمدارس والمعاهد وفي الأحياء كافة ومناطق تجمعات الطلاب والطرق المؤدية لها بمدينة تبوك وجميع المحافظات والمراكز بالمنطقة لضمان وصول الطلاب والطالبات إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة.وأكد الغبان أنه سيتم العمل على متابعة ورصد السلوكيات والممارسات الخاطئة التي قد تظهر من قبل البعض في موسم الاختبارات والقضاء عليها من خلال الانتشار الأمني الميداني معززة بكاميرات المراقبة المنتشرة في المواقع كافة، متمنيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.