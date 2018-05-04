أشاد رئيس مجلس علماء باكستان حافظ الأشرفي بدور المملكة والبحرين في الوقوف مع المغرب بعد إعلانها مقاطعة إيران، مشددا على أن تتجنب إيران التدخل في شؤون البلاد الأخرى.جاء ذلك، خلال إلقاء الأشرفي كلمته في الندوة العلمية بمدينة فيصل آباد بحضور جمع من منسوبي وأعضاء مجلس علماء باكستان وغيرهم من العلماء والمشايخ، الذين بدورهم أشادوا بدور المملكة في الوقوف مع البلاد الإسلامية، خصوصا وقوفها مع المغرب بعد إعلانها الصريح مقاطعة إيران.كما دعا القمة الإسلامية للنظر في قضية المغرب وإفشال محاولات إيران التي تقوم بها ضد حكومة المغرب وشعبها الأبي.وأكد على ضرورة توحيد الكلمة والصف ضد الجهات المتطرفة والإرهابية ومن يقف وراءها، وأيضا مطاردة الميليشيات الشيعية من العراق والشام، والوقوف مع المملكة وحكومتها دفاعا عن سلامة أراضيها التي يستهدفها الحوثيون الإرهابيون بدعم من إيران.