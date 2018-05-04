اكتمل عقد فرق دوري المحترفين بعد إعلان الرائد بقاءه ضمن الكبار بخطفه بطاقة الصعود الثانية أمام الكوكب؛ إثر فوزه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الجمعة) على ملعب نادي الشعلة، سجل عن طريق البرازيلي تراباي أديسون (د:68) بعد مجهود فردي رائع من المحترف شيكابالا وكسره مصيدة التسلل، معززا نتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى (4/1).وشهد الشوط الأول استحواذ الكوكب على الكرة على أمل هز شباك ضيفه ولكن لم يواجه حارس الرائد أحمد الرحيلي أي كرة خطرة تذكر، في المقابل تعرض لاعبو الرائد لخشونة غير مبررة من لاعبي الكوكب، لا سيما عبدالله الشامخ الذي أصيب في رأسه وكذلك عصام الراقي والحارس أحمد الرحيلي.وفي الشوط الثاني سيطر الرائد وأحكم قبضته على مجريات اللقاء وأضاع لاعبوه عددا من الفرص إلى أن تمكن تراباي أديسون من إحراز هدف المباراة الوحيد.