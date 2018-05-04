توج رئيس اتحاد كرة السلة عبدالرحمن المسعد، نادي أحد ببطولة كأس الاتحاد السعودي بعد فوزة على النصر بنتيجة (73/79) في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة الرياضة والشباب.وبذلك يضيف أحد البطولة الثالثة له هذا الموسم بعد تحقيق بطولة الدوري وبطولة السلة السعودية الأولى، ليرتفع رصيده إلى 45 لقبا في تاريخه؛ منها 16 بطولة في كأس الاتحاد.واستحق أحد النتيجة فضلا على الأداء الذي قدمه في الفترة الثالثة والرابعة، وكان لسلاح الخبرة دور في ترجيح تأخره بـ18 نقطة إلى فوز إثر التدخلات الفنية الإيجابية للمدرب عبدالرحيم لال الذي كان لها دور في ترجيح كفة فريقه بعد تعامله بشكل جيد مع مجريات اللقاء، خاصة في التغييرات وإيقاف قوة النصر ومفاتيحه وصانع ألعابه جاد الحق والثنائي الأجنبي دانيليو ومارشيل، فيما تألق فهد السالك في الدخول والتصوبيات الثلاثية، وصانع الألعاب شاني الذي شكل قوة ضاربة في الدخول والاختراقات واللاعب توني تحت السلة وأيوب هوساوي في الدفاع.وقاد المباراة تحكيميا بنجاح حاتم الحربي ورضا عبدالكريم وأحمد الصالح، فيما تميزت بالحضور الجماهيري، لاسيما العائلات التي سجلت أول حضور في الألعاب المختلفة.