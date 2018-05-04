وصف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت قرعة كأس آسيا 2019 التي جرت اليوم (الجمعة) في دبي بالمتوازنة، مشيرا إلى أن اعتماد الاتحاد الآسيوي على تصنيف «فيفا» في توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مستويات ساهم في إحداث التوازن بين المجموعات الـ6.وأكد عزت بأن مجيء الأخضر السعودي على رأس المجموعة الـ5 يعود إلى وجوده في المستوى الأول إلى جانب المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القاري، وهو ما سيكون دافعا له لتجاوز الدور التمهيدي للدخول في المنافسة بقوة على اللقب.وقال: «نجاح منتخبنا في التأهل لكأس العالم في روسيا، وحضوره القوي في التصفيات المؤهلة، وإعداده المثالي للمشاركة العالمية كلها تعزز من آمالنا، وترفع سقف أهدافنا في حضور يليق به وبمكانته القارية كأحد أهم أبطال آسيا، ولذلك سندخل البطولة القادمة من أجل المنافسة بقوة على اللقب».وأضاف: نحن نتطلع حاليا لظهور منتخبنا بصورة مميزة في مونديال روسيا، خصوصا أنه سيكون محط أنظار العالم حين سيلعب الافتتاح أمام روسيا، ولذلك نحن نسعى لتحقيق جملة من الأهداف في مشاركتنا العالمية، لتنعكس بشكل إيجابي على مشاركتنا القارية القادمة.وشدد عادل عزت على أن الدعم السخي الذي يحظى به المنتخب السعودي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وما يجده من حرص واهتمام كبيرين من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ كان سببا في استعادة حضوره في المشهد العالمي، إذ يترقب العالم إطلالته في افتتاح مونديال روسيا، وسيكون ذلك دافعا له في المنافسة على اللقب الآسيوي.