كشف ‬مدير عام قنوات MBC علي جابر أن المجموعة ستقدم خطتها التوسعية الجديدة خلال شهر رمضان القادم.وقال جابر في ندوة سعود المريبض «رؤية الأمير محمد بن سلمان والإعلام العالمي» أمس بالرياض، إن المجموعة ستعمل وفق توجيهات ولي العهد لمضاعفة حجمها 5 مرات لتكون الصوت السعودي إلى العالم، وسنقدم الخطة خلال شهر رمضان.وحدد الجابر 3 ركائز لنجاح السينما السعودية، وعددها بتوفير تخصصات في الجامعات يدرس من خلالها الكتابة والإخراج لصناعة السينما، إضافة إلى توفير الدعم والتمويل لدعم الإنتاج المحلي، وإقامة مهرجان سينمائي للمنتجين والشباب السعوديين العاملين والصانعين للسينما في المملكة. وتوقع انخفاض ‏أسعار تذاكر السينما الحالية البالغة 50 ريالا خلال الفترة القادمة، لضمان استمرارية صناعة السينما، مستدركا: رغم الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي إلا أن التلفزيون الفضائي العربي حتى الآن هو الوسيلة الإعلامية الأقوى، إذ يوجد نحو 1670 محطة فضائية تلفزيونية ناطقة بالعربية، ولا يوجد من تلك المحطات الأكثر ربحا في سوق الإعلان إلا MBC.