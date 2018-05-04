تقام غدا (السبت) ورشة عمل لمناقشة تصميم عدد من البرامج التجريبية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وسط مشاركة نوعية جرى الإعداد لها من قبل الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.وتحمل الورشة التي ستقام في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض من الـ3 عصرا حتى الـ7 مساء، عنوان «رسم خارطة مستقبل الرياضات الإلكترونية في المملكة»، وهي واحدة من ورش عديدة ذات أبعاد تخصصية تسعى وكالة التخطيط والتطوير في هيئة الرياضة لإقامتها أخيرا، رغبة في خدمة المهتمين بأنواع الرياضات المختلفة وإبراز الفرص الاقتصادية القادرة على تحقيق متطلبات المرحلة القادمة، وبما يحقق أهداف نشر الرياضة في المملكة.ويعد برنامج منظومة الرياضات الإلكترونية المتكاملة أول برنامج معني بابتكار منظومة شاملة عن قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، بما في ذلك المصممون والناشرون والمذيعون ومنظمو الدورات والرعاة واللاعبون المحترفون.وكجزء من هذا البرنامج التجريبي، يجري الاتحاد والمشاركون في ورشة العمل تحليل المنظومة البيئية للرياضات غير الحركية لتحديد الفرص المحتملة التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الرياضي وابتكار فرص الاستثمار والعمل في القطاع.وتجمع الورشة التي تهتم بالحلول الاجتماعية والاقتصادية بين ممثلي القطاع الحكومي وقائدين من قطاع الألعاب الإلكترونية وبعض أفراد مجتمع هذه الألعاب للوصول إلى فهم متكامل للمشهد.ويأتي تدشين البرنامج بعد إطلاق الاتحاد بطولات عدة في الفترة القصيرة منذ تأسيسه في أواخر عام 2017.يذكر أن الاتحاد يهدف إلى تنمية مجتمع واقتصاد الرياضات الإلكترونية والذهنية في المملكة، وتوفير منصات ليبرز فيها المميز، وأن تكون المهارة هي السمة التي تميز الأفضل.