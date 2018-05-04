اعتمد الاتحاد السعودي للتايكوندو مشاركة اللاعبين المواليد في منافسات الاتحاد الداخلية شريطة عدم تمثيلهم لأي منتخب خارجي وأن يكون اللاعب يحمل إقامة نظامية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء أمس (الخميس)، في مقر الاتحاد بالرياض برئاسة رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري، وبحضور نائب الرئيس أبو بكر كردي وأعضاء مجلس الإدارة العقيد فهد الصعيري ومحمد الوبران ومحمد نوح ومدير الاتحاد سامي الطلب ورؤساء اللجان.وتم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الموسم الرياضي الماضي والإعداد للموسم القادم من توصيات وأعمال يأتي في مقدمتها مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة آسيا الـ23 التي ستقام في فيتنام نهاية شهر مايو الجاري، إذ أنهى الأخضر معسكره الداخلي أمس وغادر إلى تركيا لاستكمال التجهيز هناك برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الوبران.واختار المدير الفني الألماني عزيز شرقي لمعسكر تركيا، اللاعبين: سعود وأحمد المولد وماجد وحمد المبروك وعلي وعبدالإله عسيري ومحمد الوبران، فيما سيلتحق منتخب البومسي بالبعثة، إذ سيمثله اللاعبون محمد العباس وعلي المدلي ووحيد مغيص ومحمد وجعفر الصادق تحت إشراف المدرب زهير أبو الرحى ومساعده جهاد البحارنة.