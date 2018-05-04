اعتبر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ دخول مصارعين إيرانيين إلى حلبة «الجوهرة» في «أعظم رويال رامب» لـWWE قبل أسبوع أمرا طبيعياً، لافتا إلى أن اتحاد المصارعة WWE يحرص على مواكبة الأحداث الجارية.



وأجاب آل الشيخ في حواره مع قناة CNN حول سؤال يتعلق بمشهد مصارعة السعوديين ونظرائهم الإيرانيين في منقطة متوترة، قائلاً: «هذا شيئ طبيعي، نتذكر في 1990 عندما شاهدنا مصارعين من العراق خلال حرب الخليج، وفي الثمانينيات عندما رأينا مصارعين من الاتحاد السوفييتي وإيران يتصارعون ضد مصارعين أمريكيين». وأشار إلى أن ذلك ضمن التشويق الذي تقوم به WWE.



وحول عدم مشاركة النساء في حلبة المصارعة، أجاب: «نحن نمضي قدماً ولا نريد أن يعرقل تقدمنا أي شيء، أو أن يؤخذ كحجة لتأجيل تقدمنا، مع مراعاة تقاليدنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي».