رفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق برنامج جودة الحياة 2020.وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن المردود الكبير والنتائج المنتظرة من البرنامج الجديد التي ستعم الجميع بلا استثناء تؤكد حرص الحكومة الرشيدة، في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، إلى جانب استحداث خيارات متنوعة تعزز المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وإيجاد فرص العمل للأجيال.وأوضح أمير منطقة عسير أن حجم الإنفاق في القطاعات ذات الصلة التي تصل إلى 130 مليار ريال دليل كبير على اهتمام الدولة ودعمها لتحقيق رؤية المملكة الطموحة في تعزيز مكانة المدن السعودية في تصنيف أفضل المدن العالمية بما في ذلك السعي لإدراج مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم، وما يواكبها من النهوض والارتقاء بالخدمات والبنى التحتية، وصولا إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي،‏ وإحداث تغييرات إيجابية تواكب المستقبل في قطاعات عديدة وفي مقدمتها الإسكان والصحة والتعليم.