دافعت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي عن تصدير الأسلحة للسعودية التي تستخدمها في «تحالف» تقوده ضد الحوثيين المدعومين من إيران والمنقلبين على الشرعية في اليمن، حيث قالت، «إن كل هذه المبيعات تخضع لقواعد دقيقة وإن تدخل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها».وفي وقت سابق خلصت المحكمة العليا إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون، وذكرت المحكمة أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين «سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي».