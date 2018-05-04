نسبت صحيفة الأهرام الرسمية إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الجمعة)، قوله إن إرسال قوات عربية لسورية أمر وارد، ويناقشه مسؤولون من مختلف الدول. لكن وزارة الخارجية استدركت بالقول إن ذلك لا يعني إمكانية إرسال قوات مصرية إلى سورية التي تشهد حرباً أهلية منذ سبع سنوات.وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية قد قالت الشهر الماضي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى لتشكيل قوة عربية تحل محل القوة الأمريكية الموجودة في سورية.ونقلت صحيفة الأهرام عن شكري قوله إن «فكرة إحلال قوات بأخرى، ربما تكون عربية، هو أمر وارد».