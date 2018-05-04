قال مصدر دبلوماسي في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم (الجمعة)، إن مفتشي الأسلحة الكيماوية عادوا من مهمة في مدينة دوما السورية، بعد أن جمعوا عينات والتقوا بشهود لتحديد إن كانت أسلحة محظورة استخدمت في هجوم الشهر الماضي.وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاد إلى هولندا مساء أمس (الخميس) بعد أن توجه لدمشق يوم 14 أبريل.ودفع الهجوم الكيماوي المزعوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لتوجيه ضربات صاروخية للنظام السوري يوم 13 أبريل، استهدفت ما وصفتها الدول الثلاث بأنها منشآت للأسلحة الكيماوية تابعة للنظام.وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقتل العشرات في دوما، بهجوم كيماوي، في السابع من أبريل الماضي.