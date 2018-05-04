شيعت جموع المصلين بمحافظة تيماء بعد صلاة الجمعة (اليوم)، شهيد الواجب العريف نايف بن فرحان الجبل، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجبَ الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وتقدم المصلين محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة.ونقل محافظ تيماء تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده وتعازي أمير منطقة تبوك لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبر ذوو الشهيد " الجبل“ عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.