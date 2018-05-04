نقل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، لأسرة الشهيد الملازم أول سعد بن فهد المديهش، الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.وكان نائب أمير الرياض، قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم (الجمعة)، في جامع الأمير فهد بن محمد بالحائر.وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن، لذوي الفقيد عن عزائه في فقيد الوطن، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولنائب أمير منطقة الرياض، على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.