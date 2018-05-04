قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين اليوم (الجمعة)، إنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وسيتم إعلان التفاصيل قريباً.وكان البيت الأبيض قال إن القمة التاريخية قد تعقد هذا الشهر، بشرط أن تقدم كوريا الشمالية تنازلات محددة.وقال ترمب رداً على أسئلة الصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في البيت الأبيض، إن أموراً كثيرة حدثت فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين حالياً في كوريا الشمالية.من جهة ثانية أعلن ترمب أنه مستعد للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أتت به رئيساً للولايات المتحدة في 2016، ولكن بشرط أن يعامل «بانصاف».وقال ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى ولاية تكساس:«ساكون مسروراً بالحديث، ولكن علي أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف».مضيفاً: «ساكون مسروراً بالحديث لأننا لم نرتكب أي خطأ».