أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص والغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة على متظاهرين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة مما أسفر عن إصابة نحو 30 منهم.



وقال مسعفون إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص وإنهم عالجوا 20 آخرين بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع على الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي حيث أقام سكان غزة مخيمات في إطار "مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت يوم 30 مارس.



ودفع شبان إطارات سيارات بعد أن أضرموا فيها النار إلى مسافة تقل عن 500 متر من السياج الحدودي ليشكل دخانها ساترا يعوق القناصة الإسرائيليين على الجانب الآخر عن التصويب. وقتل ما لا يقل عن 43 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الشهر الماضي.



وقال محتجون إنهم حاولوا إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة بدون طيار باستخدام المقاليع.



ولم تعلق المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.



ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة وهي ذكرى التهجير الجماعي لفلسطينيين في عام 1948.



وشهدت احتجاجات غزة تجمع الآلاف بأعداد تتزايد أسبوعا بعد الآخر للمطالبة بحق عودتهم إلى منازل عائلاتهم أو أراضيهم التي احتلت.



وقال أحد المحتجين ويدعى أحمد بموقع احتجاج شرقي مدينة غزة "لولا الاحتلال لكنا نعيش أحرار مثل كل الدول الأخرى. إذا ما بدهم يسمحولنا بالعودة فيجب عليهم أن يعطونا دولة ليس أقل من ذلك".



وانتقد فلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل لاستخدام قواتها الذخيرة الحية ضد المحتجين.



وتزعم إسرائيل إنها تحمي حدودها وإنها لا تتخذ هذا الإجراء إلا عندما يقترب المحتجون، الذين يلقي بعضهم الحجارة والقنابل الحارقة، أكثر مما ينبغي من السياج الحدودي.



تأتي الاحتجاجات في وقت يتنامى فيه الإحباط بين الفلسطينيين في ظل ضعف التوقعات بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبينما توقفت محادثات السلام يجري توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.



ويحل أيضا موعد البدء في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترمب يوم 14 مايو وهو الذكرى السبعين لإعلان قيام دولة الاحتلال.



وعبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارته للشرق الأوسط في وقت سابق من الأسبوع عن دعمه لتعامل إسرائيل مع الاحتجاجات في منطقة الحدود.



وزعم أن للإسرائيليين حق الدفاع عن أنفسهم".