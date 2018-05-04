شيع أهالي مركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل عسير اليوم (الجمعة)، شهيد الواجب الجندي أول علي بن حسن علي آل نحيله الأسلمي، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات دفاعا عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.



وأدى المصلون صلاة الميت بعد صلاة الجمعة بجامع المركز الكبير، يتقدمهم وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والقوات المسلحة وأقارب الشهيد وجموع المصلين.



من جهتهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مبينين أن استشهاد إبنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته من بعده، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.