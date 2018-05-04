يستعد نحو 5,3 مليون تونسي لانتخاب 350 مجلسا بلديا الأحد في اقتراع هو الأول منذ ثورة 2011 .



ويقر العديد من التونسيين بعدم تحمسهم للانتخابات البلدية بسبب مؤشرات التضخم والبطالة المرتفعة، إضافة إلى التسوية بين الأحزاب السياسية التي عرقلت النقاش الديمقراطي على المستوى الوطني.



وكانت موجة من الاحتجاجات الاجتماعية عمت مناطق ومدن تونسية بداية 2018 تزامنا مع دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ.



ويرجح مراقبون أن حزبي "النهضة" الإسلامي و"نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي سيتمكنان من الفوز في عدد من المناطق، بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم في 350 بلدية في كامل البلاد.



وتم تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية أربع مرات، وستشمل 350 بلدية يتنافس عليها 57 الف مرشح، وتنطلق الأحد في الثامنة صباحا (07.00 ت غ).



وسيقوم حوالى 30 ألف عنصر من قوات الأمن بتأمين أمن الانتخابات. ولا تزال البلاد في حالة طوارئ فرضت منذ 2015 .





..