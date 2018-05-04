وقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة غازي عنتاب التركية اليوم ( 7 ) برامج تنفيذية لصالح الشعب السوري ومهجري الروهينجا، مع أكثر المنظمات الفاعلة والمتميزة بالعمل الإنساني والإغاثي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وتشمل البرامج الموقعة ( 5 ) عقود لرفع معاناة الشعب السوري داخل بلادهم في المناطق الأكثر تضررًا مثل حماه وحلب واللاذقية وحمص ، وريف دمشق وريف حماه وريف حمص الشمالي وريف حلب، واللاجئين منهم في مناطق هاتاي وكلس وأوروفا في تركيا ، وغيرها من المناطق ذات الأولوية ، بالإضافة لبرنامجين تنفيذين لتنفيذ مشروع إفطار صائم لصالح اللاجئين الروهينجا في ولاية أراكان في ميانمار ومدينة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش ، بمبلغ إجمالي يبلغ ( 459ر657ر4 ) دولاراً أمريكياً.وتعد هذه البرامج جزءًا من المشروعات العديدة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًا في الداخل والخارج السوري ولمهجري الروهينجا.