أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم، لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، في مدارس جدة ورابغ وخليص، والبالغ عددهم أكثر من ٢٦٠ ألف طالب وطالبة.وأوضح المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أنه تم إعداد خطة اختبارات نهاية العام الدراسي بالتنسيق بين مكاتب التعليم والإشراف التربوي وإدارتي الاختبارات بنين وبنات، فيما يتعلق بالجانب الإشرافي الميداني على سير الاختبارات، وذلك من خلال زيارات ميدانية ينفذها أكثر من ١٣٠٠ مشرِّف ومشرفة تربوية، لتقديم الدعم اللازم للمدارس وللطلاب أثناء أداء الاختبارات، بالإضافة إلى خطة موازية تنفذها قيادات العمل التربوي في الإدارة، ورفع التقارير اليومية من خلال نظام إلكتروني تم تخصيصه لهذا الشأن.وحثَّ مدير تعليم جدة أولياء الأمور على أهمية متابعة أبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي، مؤكداً على المدارس ضرورة بقاء الطلاب والطالبات داخل مدارسهم حتى حضور أولياء أمورهم، وتفعيل المناوبة والإشراف اليومي.