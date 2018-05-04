قال مسؤولو إنقاذ إن انهيارا وقع في منجم لأحجار اليشم الكريمة في شمال ميانمار اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل 14 على الأقل في أحدث حلقات الكوارث التي يشهدها قطاع الأحجار الكريمة غير المنظم في البلاد.وميانمار منتج رئيسي للأحجار الكريمة وتعهدت الحكومة المدنية التي تقودها أونج سان سو كي بتشديد القواعد بعد انهيار أرضي في منجم لليشم قتل أكثر من 100 شخص عام 2015 في ولاية كاتشين التي شهدت الانهيار الذي وقع اليوم.ووقع الحادث في وقت مبكر اليوم في قرية واي هكا حينما كان العمال يبحثون في أكوام الركام داخل المنجم عن أحجار اليشم.وقال أحد العمال ويدعى مين ناونج (30 عاما) "أفلت بصعوبة... انهارت الأرض وقتلت الناس".