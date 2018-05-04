أجري أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اتصالاً برئيس نادي أحد سعود الحربي، مُهنّئاً ببقاء النادي في دوري المحترفين، بعد الفوز على الطائي بنتجية 1/2 خلال اللقاء الذي أقيم في حائل، متمنياً استمرار نادي أحد في دوري للمحترفين خلال السنوات القادمة.وقدَّم الحربي شكرة وتقدير للأمير فيصل بن سلمان على وقفتة ودعمة للنادي، الذي كان له الأثر الطيب في تحقيق نتائج مميزة خلال الموسم الحالي، ووعد بأن يشهد الموسم القادم نتائج جيدة ومشرفة للفريق في مختلف الألعاب.وحول استمرار المدرب واللاعبين والجهاز الإداري، قال الحربي: "سيتم كشف جميع التفاصيل خلال الأسبوع القادم".وأضاف: "هناك أخبار سارة ومفرحة لجماهير أحد خلال الفترة القادمة".