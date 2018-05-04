تحولت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم بحثا عن محفزات جديدة.وفي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1309.93 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي.وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.15 بالمئة إلى 1310.70 دولار للأوقية.وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس "التركيز منصب على بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة نرى مؤشر الدولار يرتفع مجددا بفعل التوقعات لرقم أعلى وهو ما يؤثر على سعر الذهب."واستفرت الفضة دون تغير في المعاملات الفورية عند 16.41 دولار للأوقية.ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 898.80 دولار للأوقية وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة أيضا إلى 961.50 دولار للأوقية.