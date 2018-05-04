تلقت عمليات الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميبس)، يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مدينة الباحة ومحافظاتها.وأفاد التنبيه، أن الحالة التي تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر إلى 10 من مساء اليوم.وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها، وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.