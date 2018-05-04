لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة وسط بواعث قلق في السوق بشأن المخاطر الجيوسياسية المحتملة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 15 سنتا عند 68.28 دولار للبرميل. ويتجه الخام للصعود 0.3 بالمئة للأسبوع بأكمله.وسجلت عقود خام برنت 73.37 دولار للبرميل متراجعة 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في المعاملات الصباحية المكبرة. وتتجه عقود برنت تسليم يوليو لتراجع أسبوعي 0.5 بالمئة.كان وزيرخارجية النظام الإيراني قد رفض أمس الخميس المطالب الأمريكية بمعالجة الخلل الكبير في الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترمب للأوروبيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.وقال وانغ شياو مدير أبحاث الخام لدى قوتاي جونان للعقود الآجلة "أسعار النفط الحالية تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران. المستثمرون متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا في ردها على الولايات المتحدة."