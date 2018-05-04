أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، اليوم (الجمعة)، أنه تم إيداع مكرمة خادم الحرمين الشريفين لجميع الدارسين بالخارج من المبتعثين والمبتعثات، والدارسين على حسابهم الخاص، (2000 دولار أمريكي).وأوضحت أنه بخصوص الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، يجب التقدم بـ «طلب مكرمة خادم الحرمين الشريفين»، مع إرفاق ما يثبت التواجد على مقاعد الدراسة، على أن تقوم الملحقية بمعالجة الطلبات، ومن ثم الصرف بشكل مباشر حال جاهزيتها من قِبل الوزارة.وناشدت الملحقية الجميع، في حال عدم إيداع المكرمة، إرسال بريد إلكتروني يحتوي على اسم المبتعث ورقم الهوية الوطنية، وسوف يتم دراسة جميع الطلبات والرد عليها، وذلك على البريد التالي: (care@au.moe.gov.sa).كما نوَّهت الملحقية، بأنه تم إيداع مكافآت شهر 5/2018م في حسابات الطلبة المبتعثين، وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ولتلمس احتياجات المبتعثين والمبتعثات في بلد الإبتعاث.