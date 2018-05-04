توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات عسير، وجازان، ونجران والباحة، تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، والشرقية، تسبق برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف.وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.