كرم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الفائزين والفائزات في المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية (خيال).من جانبه أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم بنين الدكتور نياف الجابري أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية (خيال) شهدت تسجيل أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، تنافسوا بـ 45 ألف مشروع من الإبداع الخلاق في مجالات اتسمت بالخيال من خلال كتابة القصة القصيرة والرسم، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف لصقل مواهب وإبداعات الطلاب، ودعم التحول لمجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.