افتتح وكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد البتال، فعاليات أسبوع الأصم العربي الـ43، والمعرض المصاحب الذي نظمه نادي الصم بالمنطقة تحت رعاية أمير المنطقة الرئيس الفخري لنادي الصم الأمير سعود بن نايف، بحضور محافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة حامد السريعي، وذلك في أحد المجمعات التجارية في الخبر.وزار البتال ركن إعلام الصم الذي يقوم عليه شباب من فئة الصم بهدف إيصال صوتهم للمجتمع وتغطية الفعاليات بلغة الإشارة، كما زار ركن فريق شباب الصم التطوعي الذي يعرض الأعمال التطوعية التي يقوم عليها الصم في خدمة المجتمع، إضافة إلى زيارة ركن الريبوت والاطلاع على أعمال الصم وخطط تدريبهم وفق تطلعات ورؤية 2030.