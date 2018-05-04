أرفد الأمن العام ميدان الشرف والعزة بـ287 خريجا من طلبة الدورات التأهيلية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم، بعد تلقيهم تدريبات عملية وتطبيقية متطورة ستمكنهم من القيام بمهماتهم بكل كفاءة وإتقان، ومسايرة المستجدات على الساحة الأمنية ليكونوا حصوناً منيعة تذود عن هذا الوطن وأمنه.وشهد مدير شرطة المنطقة اللواء بدر بن محمد الطالب أمس (الخميس) حفلة التخريج، وثمن كافة الجهود المبذولة في متابعة أعمال مدن التدريب بالمملكة، وما يتمتع به الخريجون من إعداد وتأهيل عال سيسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني والوصول به لأعلى المستويات.وألقى قائد مدينة التدريب العقيد فهد المشيطي كلمة لفت فيها إلى أن المتدربين تلقوا التأهيل العالي ونهلوا العلوم النظرية والعملية ليكونوا على أهبة الاستعداد لأداء المهمات والمسؤوليات الأمنية التي ستناط بهم في مجال عملهم، مشيراً إلى أن هذه الكوكبة من الخريجين ما هي إلا ثمار جهود الدولة وبذلها السخي في سبيل تنمية قدرات الإنسان السعودي وإيجاد الكوادر الأمنية المؤهلة لدفع عجلة التنمية بسواعد وطنية ذات كفاءة عالية.كما طبق الخريجون مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالقبض والاستيقاف وضبط المخالفين والخارجين عن النظام قبل أن تؤدى الأوبريتات الوطنية التي تناولت مسيرة المملكة بين الماضي والحاضر والمستقبل في ملحمة شعرية تحكي اللحمة والتعاضد بين قادة وأبناء هذه البلاد.