أقرت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، إجراءات البدء بأعمال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بمنطقة الرياض للعام الجامعي القادم 1439/‏1440هـ في اجتماعها الأول بحضور عمداء القبول والتسجيل في جامعات المنطقة، ومدير عام شؤون المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحددت البرنامج الزمني للقبول للعام الدراسي القادم 1439/‏1440هـ، وأقرت الأحد 10/‏ 10/‏ 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) موعداً لبدء التقديم على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب.وأوضح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة الدكتور محمد بن صالح النمي، أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان من الجامعات والكليات التقنية بالرياض لإكمال الاستعدادات في جميع الجوانب الفنية والإعلامية والإدارية.