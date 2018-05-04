أشاد أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بالجهود التي يبذلها فرع الإفتاء بالمنطقة من خلال التوجيه والنصح والإرشاد وعقد اللقاءات والمحاضرات الدينية التي تهم الفرد والمجتمع، منوها بدور فرع الإفتاء في حماية الفتوى ووقف الاجتهاد غير الموفق في هذا الصدد، والاعتماد على المصادر العلمية الشرعية الموثوقة.جاء ذلك، خلال لقائه أمس (الخميس) مدير فرع الإفتاء بالمنطقة عبدالرحمن بن راشد المسعود، والوفد المرافق له.ورحب بالمسعود ومرافقيه، وبحث خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تهم المنطقة.من جهة أخرى، نوه الأمير فيصل بن خالد، بالجهود التي تقدمها هيئة كبار العلماء في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال استقباله أمس عضو الهيئة الشيخ عبدالله بن محمد الخنين، والوفد المرافق، متمنياً له التوفيق في زيارته للمنطقة، التي سيلقي خلالها عدداً من المحاضرات التوعوية التي تؤكد على القيم العليا للإسلام، ودورة علمية لطلبة العلم والعامة في شرح كتاب الصيام.