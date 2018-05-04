أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أن ثقتنا في هذا الوطن تزيد كل يوم، وهذا الوطن كبير بأرضه ورجاله وكل من يعمل في كل موقع.جاء ذلك خلال رعايته أمس (الخميس) حفلة تخريج طلاب جامعة رياض العلم.وقال الأمير فيصل بن بندر: «أهنئ زملائي في هذه الجامعة الفتية القصيرة في عمرها والعظيمة في إنجازها وإنتاجها، التي حققت معادلة رائعة وصعبة في نفس الوقت، فعمرها قصير وإنجازاتها رائعة، ولكن هذا يغرينا أن نطالب بالمزيد لأن من على رأسها قادرون أن يقدموا المزيد».عقب ذلك، تم تدشين الموقع الإلكتروني لمركز الملك سلمان لصحة الأطفال، بمباركة أمير المنطقة.