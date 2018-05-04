وجه أمير الجوف الأمير بدر بن سلطان القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء، بتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمواطنين بما فيها المخططات الخاصة ومعالجة احتياج المدينة الجامعية والمدينة الصناعية والمشاريع المستقبلية.جاء ذلك خلال استقباله أمس (الخميس) رئيس القطاع المهندس فؤاد العبدالقادر، يرافقه مدير كهرباء منطقة الجوف المهندس أنور بن براك البراك.واستمع أمير المنطقة لشرح عن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين في المنطقة ممثلة في كهرباء الجوف، وسعيها للتكامل والتجانس مع الخدمات الأخرى لدعم التنمية والفرص الاستثمارية بالمنطقة.من جهة أخرى، افتتح الأمير بدر بن سلطان أمس ملتقى «الاستثمار في التعليم»، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.وشهد الملتقى الذي تنظمه وزارة التعليم، ممثلة بوكالة الوزارة للتعليم الأهلي، وبالشراكة مع شركة تطوير للمباني، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، توقيع 16 اتفاقية بين وزارة التعليم ومجموعة من المستثمرين والمستثمرات لإنشاء مدارس عالمية ومجمعات تعليمية بمنطقة الجوف، وذلك بمباركة من أمير منطقة الجوف الذي شهد توقيع الاتفاقيات.كما جرى تدشين 49 فرصة استثمارية في الجوف موزعة على شكل 16 أرضا استثمارية و20 أرضا استثمارية لرياض الأطفال بتعليم الجوف و13 أرضا استثمارية بتعليم محافظة القريات، كما تم توقع عدد من مذكرات التفاهم بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف وشركة تطوير للمباني لطرح هذه الفرص الاستثمارية للمستثمرين والمستثمرات بالمنطقة، ومذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف وأمانة منطقة الجوف وشركة تطوير للمباني لدعم وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمستثمرين والمستثمرات في المنطقة.من ناحية ثانية، تسلم الأمير بدر بن سلطان من مدير المعهد العلمي بسكاكا محمد الشمري تقريراً عن أنشطة المعهد العلمي ومشاركاته المتنوعة في المناسبات الوطنية والأنشطة الطلابية.