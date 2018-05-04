هاشم:

مناع:

المالك:

الذيابي:

مازن:

قينان:

السديري مهني، مثقف، ومستنير.. طغى الجانب الإنساني على شخصيته.كان يعطي الإحساس بأنه يستطيع ما لا يستطيعه الآخرون. فهو قادر على أن يقول الحق، للحقيقة.. كان شجاعاً.كان العمل بيننا دائماً يشوبه الكثير من المنافسة، وأحيانا التوتر، ولكن سرعان ما ينتهي بحكم أخلاق تركي السديري.أتمنى أن تتبنى هيئة الصحفيين مقترحاً بتخصيص جائزة باسم الراحل تركي السديري.. و«عكاظ» مستعدة للمشاركة.تشرفت أنا وأسرتي بأمسية الوفاء لتركي السديري.. الصحفي والمثقف.. شكرا «عكاظ».. شكراً جميل الذيابي.مهموم بالقارئ وثقافة الجيل، ولم أره -لا في مكتبه ولا في أي مكان- إلا وفي يده كتاب.