هاشم:
السديري مهني، مثقف، ومستنير.. طغى الجانب الإنساني على شخصيته.
مناع:
كان يعطي الإحساس بأنه يستطيع ما لا يستطيعه الآخرون. فهو قادر على أن يقول الحق، للحقيقة.. كان شجاعاً.
المالك:
كان العمل بيننا دائماً يشوبه الكثير من المنافسة، وأحيانا التوتر، ولكن سرعان ما ينتهي بحكم أخلاق تركي السديري.
الذيابي:
أتمنى أن تتبنى هيئة الصحفيين مقترحاً بتخصيص جائزة باسم الراحل تركي السديري.. و«عكاظ» مستعدة للمشاركة.
مازن:
تشرفت أنا وأسرتي بأمسية الوفاء لتركي السديري.. الصحفي والمثقف.. شكرا «عكاظ».. شكراً جميل الذيابي.
قينان:
مهموم بالقارئ وثقافة الجيل، ولم أره -لا في مكتبه ولا في أي مكان- إلا وفي يده كتاب.