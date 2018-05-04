شدد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان على أن المسيئين للمملكة لن ينضموا لقناة sbc وبقية قنوات التلفزيون السعودي، وقال في مداخلة مع برنامج «تم» الذي تعرضه القناة السعودية الأولى: «‏ما قاله المستشار سعود القحطاني نحن ملتزمون به، وفي قناة sbc كنا سنتعاقد مع مسلسل، وحين عرفنا أن هذا المسلسل يوجد فيه شخص يسيء للمملكة رفضنا هذا العمل، ولن يظهر على قنواتنا شخص أساء للمملكة».وتداولت خلال اليومين الماضيين أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام أحد المسيئين للمملكة للعمل في التلفزيون السعودي، إلا أن الشريان نفى ذلك، وأكد أنه لا مكان للمسيئين في القنوات التابعة للهيئة.