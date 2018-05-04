يتزايد الحديث عن فوائد حمامات «الساونا» الفنلندية المستخدمة في الأندية والمنازل والفنادق الفاخرة، وربطت دراسة حديثة بين الذهاب للساونا بشكل منتظم وتراجع خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، وكشف كبير الباحثين سيتور كونستور من جامعة بريستول في بريطانيا أنه جرت متابعة بيانات 1.628 شخصا لم يسبق أن أصيب أي منهم بجلطات، وعادة ما يرتادون الساونا مرتين أو ثلاثا في الأسبوع.وبعد متابعة نصف المشاركين لمدة 15 عاما على الأقل، وجد فريق الدراسة أن 155 شخصا أصيبوا بجلطات. وبالمقارنة مع الأفراد الذين استخدموا الساونا مرة واحدة فقط في الأسبوع، فإن أولئك الذين ذهبوا لحمامات البخار من أربع إلى سبع مرات في الأسبوع، كانوا أقل عرضة بنسبة 61 % للإصابة بجلطة خلال فترة الدراسة، وقال كونتسور: «تعتبر الساونا نشاطا آمنا ولها الكثير من الفوائد الصحية بالإضافة إلى تقليل الإرهاق».